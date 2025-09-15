San Marcos fija nuevas fechas para examen de admisión 2026-I

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó que su examen de admisión 2026-I, que había quedado en pausa tras la toma del campus universitario, ya tiene nuevas fechas programadas. La decisión se adoptó luego de una reunión entre la Oficina Central de Admisión (OCA) y representantes estudiantiles, en la que se levantó la medida de fuerza y se retomaron las actividades académicas.

La protesta fue impulsada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros de distintas facultades, quienes cuestionaron los cobros implementados en el proceso de admisión por considerarlos un avance hacia la “privatización” de la universidad. Este conflicto ocasionó la suspensión de la prueba, inicialmente prevista para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre.

Nuevas fechas del examen de admisión

De acuerdo con el comunicado oficial de la OCA, el cronograma de evaluación quedó establecido de la siguiente manera:

Primer fin de semana:

Sábado 4 de octubre : Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

Segundo fin de semana:

Sábado 11 de octubre : Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).

Domingo 12 de octubre: Área A (Escuela Profesional de Medicina Humana).

Contexto del conflicto estudiantil

La medida de suspensión se originó tras una toma de campus que paralizó las actividades académicas. El diálogo entre las autoridades universitarias y los estudiantes permitió alcanzar acuerdos que destrabaron el proceso y dieron luz verde a la reprogramación del examen. Con estas nuevas fechas, miles de postulantes podrán continuar con su proceso de ingreso a la universidad más antigua de América.