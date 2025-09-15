Policía muere tras ser confundido con delincuente en operativo antidrogas

Un confuso operativo antidrogas en el distrito de Castilla, Piura, terminó con la muerte del suboficial Luis Córdova Córdova, miembro de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI). El agente recibió un disparo por parte de un efectivo de la División de Investigación Criminal (Divincri), quien lo habría confundido con un delincuente durante la intervención.

El hecho ocurrió el sábado 13 de septiembre en el asentamiento humano 28 de Julio, donde los agentes de la Divincri preparaban un ingreso a un inmueble señalado como punto de microcomercialización de drogas. Según las primeras versiones, Córdova apareció vestido de civil y portando un arma, situación que habría generado la confusión fatal en medio del despliegue policial.

El suboficial fue trasladado de inmediato al hospital José Cayetano Heredia, donde fue sometido a una operación de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció la mañana del lunes 15 de septiembre, generando conmoción en la institución policial y en la región Piura.

INVESTIGACIONES

El jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, evitó brindar mayores detalles sobre el caso y solo afirmó que “la Policía Nacional siempre está dispuesta a morir por la ciudadanía”. En tanto, la institución informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en este trágico incidente que enluta a la familia policial.

