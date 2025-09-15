Gobernador de Cusco culpa al Gobierno de Boluarte por riesgo que Machu Picchu pierda título de Maravilla del Mundo

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, lanzó una dura advertencia al Gobierno central luego de que la organización internacional New7Wonders pusiera en duda la permanencia de Machu Picchu dentro del grupo de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. El funcionario señaló que la situación trasciende una simple crisis turística y podría impactar de manera decisiva en la economía de la región.

Salcedo acusó al Ejecutivo de mantener un esquema de centralismo que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. En declaraciones a Canal N, cuestionó directamente a los ministerios de Cultura, Turismo y Ambiente por el manejo administrativo de la ciudadela inca. “A los gobiernos regionales, provinciales y distritales nos han convertido en meros entes consultivos y no en instancias que toman decisiones”, reprochó, advirtiendo que el desorden y la falta de coordinación agravan el problema.

El gobernador detalló que Machu Picchu genera más de 200 millones de soles anuales, recursos que, según denunció, se destinan casi por completo a los gastos internos del Ministerio de Cultura sin mejoras tangibles en la conservación del sitio ni en la atención a los visitantes. “Seguimos con políticas de los años 90, cuando se concesionaron los servicios. Hoy esos operadores se han apropiado del sistema y no se observa una adecuada administración del patrimonio”, enfatizó.

PIDE CREAR AUTORIDAD AUTÓNOMA PARA MACHU PICCHU

Ante este escenario, Salcedo propuso la creación de una autoridad autónoma multisectorial que permita descentralizar la gestión de Machu Picchu e incluir a las autoridades regionales y municipales en la toma de decisiones. Recordó que la ciudadela es el motor económico de Cusco, ya que el 60% de la economía regional depende directamente del turismo, y advirtió que el retiro del título internacional afectaría gravemente a la región.