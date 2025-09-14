Inpe frustra intento de fuga en penal de varones de Tacna

Un interno sentenciado por hurto agravado intentó escapar escalando un muro, pero fue reducido por agentes penitenciarios. La institución no descarta trasladarlo a un penal de máxima seguridad.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que un intento de fuga fue frustrado en el establecimiento penitenciario Varones Tacna, ubicado en el distrito de Pocollay. El hecho ocurrió cuando el interno Luis Alberto Pérez, condenado a seis años de cárcel por hurto agravado, intentó huir escalando el muro de un pabellón y deslizándose por la malla perimetral.

La rápida reacción del personal de seguridad permitió detectar la maniobra y reducir al recluso antes de que lograra salir del recinto. Tras la intervención, Pérez fue conducido al tópico del penal para una evaluación médica y posteriormente derivado al área de meditación, donde permanecerá mientras dure el proceso disciplinario.

El Inpe indicó que se evalúa el traslado del interno a un penal de máxima seguridad como medida preventiva, considerando la gravedad del intento de fuga. Esta decisión se tomaría en el marco de las normas de seguridad que rigen en los establecimientos penitenciarios del país.

REFORZARÁN CONTROL

Finalmente, la institución reiteró que, bajo la política institucional “Seguridad en Acción”, se continuará reforzando el control y la disciplina en todas las cárceles del Perú, con el fin de garantizar el orden interno y prevenir nuevos intentos de evasión.