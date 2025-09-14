Chimbote: un policía muere y su esposa queda herida tras choque frontal de bus con camioneta

Esta tarde, un policía falleció y su esposa quedó herida tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 421 de la carretera Panamericana Norte, en Chimbote, región Áncash. La identidad de la pareja no fue revelada.

Testigos señalaron que la camioneta impactó frontalmente contra el bus interprovincial de la empresa Cavassa que se dirigía de Lima a Sullana. La víctima mortal conducía el vehículo, su esposa fue llevada a un nosocomio.

DAÑOS MATERIALES

El ómnibus transportaba a más de cincuenta pasajeros, todos resultaron ilesos. El impacto frontal entre ambas unidades dejó severos daños materiales, sobre todo en la camioneta, que terminó prácticamente destrozada.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones y determinar las causas de la tragedia. Las diligencias se centran en la revisión técnica de ambos vehículos y la recolección de testimonios.