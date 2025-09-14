Cusco: reanudan servicio de tren hacia Machu Picchu tras trabajos de rehabilitación de la vía férrea

La empresa ferroviaria Perú Rail reanudó este domingo 14 de septiembre, sus operaciones en la vía Ollantaytambo-Machu Picchu, tras completar la limpieza de la vía férrea que amaneció bloqueada con rocas en distintos tramos.

Ferrocarril Trasandino S.A. informó mediante un comunicado que su personal de vía y obras encontró piedras de diversas dimensiones entre los kilómetros 83+600 y 87+600, en el sector de Ccorihuayrachina, lo que impidió el tránsito regular de trenes.

Paro seco y turistas varados

Mientras se realizaban los trabajos de limpieza, habitantes de comunidades cercanas y ciudadanos de la zona mantenían un paro seco que intensificó las complicaciones para los viajeros. Esta medida de protesta, anunciada el día anterior, incluyó el cierre de establecimientos comerciales en los alrededores de Machu Picchu Pueblo y bloqueos intermitentes en rutas alternas, en el contexto de desacuerdos sobre la incorporación de nuevos autobuses a la ruta Hiram Bingham.

La suspensión temporal del servicio afectó a turistas nacionales y extranjeros que aguardaron varias horas hasta que la empresa ferroviaria garantizó condiciones seguras para el tránsito. Las agencias de viaje y operadores turísticos manifestaron su inquietud por los contratiempos registrados al inicio del día en esta ruta que es el principal acceso a la ciudadela inca.



Perú Rail se pronuncia

Perú Rail señaló en su comunicado que "la reanudación de nuestros servicios ha sido posible luego de la rehabilitación de la vía férrea de la ruta a Machu Picchu", agradeciendo la comprensión de los pasajeros en el esfuerzo por mantener un entorno seguro para todos. Los pasajeros afectados intentaron reorganizar sus planes de viaje durante la interrupción del servicio.