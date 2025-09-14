Oleajes moderados a fuertes se registrarán en todo el litoral peruano hasta el miércoles 17

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú informó que desde este domingo hasta el miércoles 17 de septiembre se registrarán oleajes moderados a fuertes en todo el litoral peruano.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry (La Libertad), el oleaje de ligera intensidad incrementó a moderado desde esta madrugada, con intermitencia a fuerte durante la noche de este domingo hasta la mañana del lunes 15 de septiembre.

Variaciones por zonas costeras

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero aumentará a moderado desde la mañana de este domingo 14, con intermitencia a fuerte durante la noche del mismo día hasta la madrugada del lunes 15. Al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje presentará intermitencia a fuerte esta mañana hasta la tarde del lunes.

En el litoral sur, el oleaje presentará intermitencia a fuerte por la tarde de hoy hasta la tarde de este lunes. La DHN recomienda a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y daños personales o materiales, especialmente en áreas con playas abiertas o semi-abiertas con orientación suroeste.

Recomendaciones por oleajes

La institución exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo a acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en las zonas de influencia durante este periodo.