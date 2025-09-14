Arequipa: volcán Sabancaya pasa a alerta naranja tras incrementar su actividad eruptiva

El volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, pasó a nivel de alerta naranja tras registrar una fumarola que superó los 5 mil metros de altura este último domingo 13 de septiembre, informó la agencia Andina.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el evento eruptivo estuvo acompañado de dispersión de cenizas por efecto del viento y la ocurrencia de flujos piroclásticos, lo que motivó el cambio en el nivel de alerta.

Monitoreo permanente y áreas afectadas

Katherine Vargas, coordinadora del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) del IGP, refirió que se emitió una alerta de dispersión de cenizas para los distritos de Huambo, Huanca y diversos centros poblados cercanos al volcán.

Explicó que la alerta naranja significa que el macizo aumenta de manera significativa su actividad eruptiva, con incremento de la actividad sísmica, ocurrencia frecuente de explosiones y emisión constante de cenizas.

Segundo volcán más activo y vigilancia permanente

El IGP mantiene un monitoreo permanente las 24 horas del día desde el CENVUL con sede en Arequipa, brindando información oportuna sobre la evolución de la situación del volcán Sabancaya. Este volcán es el segundo más activo del Perú y se ubica en la provincia arequipeña de Caylloma, a 70 km al noroeste de la ciudad de Arequipa.

A lo largo de su historia, el Sabancaya ha presentado constantes emisiones de gases y ceniza, así como explosiones acompañadas con la expulsión de fragmentos de rocas. Las autoridades mantienen vigilancia continua ante el actual incremento de actividad que podría afectar a las poblaciones aledañas con la caída de cenizas volcánicas y otros fenómenos asociados a la erupción.