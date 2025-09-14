Mueren dos reos del penal de Huancayo: estaban condenados por tráfico de drogas y por violación

Según primeras informaciones, dos presos del penal de Huancayo, en la región Junín, sentenciados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y por violación sexual perdieron la vida. Ambos decesos serían por temas de salud.

Gregorio Aranda (87), quien padecía de diabetes falleció esta madrugada cuando descansaba en su celda, estaba sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual. Personal de salud del penal trató de auxiliarlo.

CUADRO DE NEUMONÍA

De otro lado, el jueves 11 de setiembre, también falleció el recluso Sergio Solano Rivera (58), quien sintió dolencias de un momento a otro, inmediatamente fue evacuado al hospital Carrión, pero falleció durante el trayecto.

Estaba preso por tráfico de drogas, presentaba un cuadro de neumonía. El reo fue encarcelado en 2011, cuando fue detenido en La Oroya trasladando 54 kilos de droga en un camión que iba de Pucallpa a Lima, informa Correo.