Arequipa: incendio forestal en las faldas del volcán Misti arrasa varias hectáreas de cobertura natural

Un incendio forestal en las faldas del volcán Misti, Arequipa, que se habría iniciado ayer al mediodía, afectó varias hectáreas de la cobertura vegetal, compuesta principalmente por pastos naturales.

Según los bomberos, las condiciones geográficas de la zona dificultan las intensas labores desplegadas para controlar el siniestro, las llamas se propagan rápidamente por acción del viento.

SOLICITAN APOYO

Policías y personal de los municipios de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, también se sumaron a los trabajos para controlar el siniestro, que hasta el momento no deja heridos ni fallecidos.

Al cierre de esta nota, 11:30 p.m., continuaban las labores para sofocar el incendio, las autoridades locales solicitan apoyo al Ejecutivo para controlar el fuego, antes que la situación se desborde.