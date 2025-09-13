Fiscalía inicia investigación preliminar por presunta tortura a cabo del servicio militar en Base Aérea de Pisco

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete ha iniciado una investigación preliminar por la denuncia de presunta tortura durante entrenamiento presentada por un cabo del Servicio Militar Voluntario (SMV) contra tres sargentos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

De acuerdo a la denuncia, los hechos ocurrieron en el interior del Escuadrón de Seguridad y Operaciones Terrestres del Grupo Aéreo N.° 51, ubicado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco.

Investigación y diligencias

La presunta víctima habría sido golpeada con objetos contundentes que le ocasionaron lesiones mientras efectuaba actividades de formación militar. La investigación del caso está a cargo de la fiscal adjunta provincial Karin Olivia Ore Huayllani, quien ha dispuesto la realización de diligencias para esclarecer el contexto de los hechos, incluyendo la recolección de elementos de convicción y la toma de declaraciones.

El Ministerio Público está coordinando con el equipo de la Unidad Clínico Forense para aplicar el Protocolo de Estambul para víctimas en situación de dependencia, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos que se encuentran en el servicio militar.

Preocupación por denuncia y compromiso de Fiscalía

La denuncia ha generado preocupación por el posible uso de violencia dentro del servicio militar voluntario, donde los derechos de los jóvenes deben estar plenamente garantizados. El Ministerio Público reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en todos los niveles, asegurando una investigación exhaustiva y transparente de los hechos denunciados.