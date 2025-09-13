La Libertad: intervienen sujeto que transportaba en una camioneta más de 300 cartuchos de dinamita

La Policía Nacional detuvo, la tarde de ayer, durante un operativo ejecutado en el kilómetro 485 de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, región La Libertad, a un hombre que transportaba 306 cartuchos de emulsión.

El sujeto fue identificado como Antero C. Q., de 49 años, quien iba a bordo de una camioneta que había salido del distrito de Parcoy (Pataz) con destino a la ciudad de Chimbote. Los artefactos explosivos estaban encartuchados.

MINERÍA ILEGAL

También llevaba un saco de polietileno que contenían 500 metros de mecha y 100 fulminantes. Las autoridades sospechan que este material iba ser usado en la minería ilegal y también para cometer delitos de extorsión.

El intervenido sería presunto integrante de la sanguinaria banda criminal “Los Movedizos de La Libertad”. Trascendió que el destino final del cargamento no habría sido Chimbote como se pensó inicialmente, sino la ciudad de Lima.