Alumnos de un colegio de Piura estudian en aulas de plástico: están expuestos a altas temperaturas

Según informa RPP, escolares del colegio Ciro Alegría, del caserío San Pedro de Landa, distrito de Huarmaca, en la región Piura, reciben clases en aulas tipo domo de plástico, entregadas hace meses por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

La directora del colegio, Iris Puelles, dijo que las aulas provisionales, entregadas luego que las lluvias del año pasado destruyeran los salones de adobe, son un verdadero riesgo para la salud de los estudiantes, quienes están expuestos a altas temperaturas.

EXPEDIENTE TÉCNICO

“Las aulas son de material plástico donde los alumnos estudian con altas temperaturas. Las bases son de madera, lo que se ha convertido en guarida de serpientes, roedores y del vector de la leishmaniasis cutánea”, explicó preocupada la directora.

Pese a esta situación, indicó que la reconstrucción del colegio no se inicia, pues el expediente técnico no ha sido terminado por los equipos encargados. La demora impide que los más de 100 escolares de diferentes niveles estudien en ambientes adecuados.