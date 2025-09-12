César Acuña envía mensaje a sus detractores: “Para hacerse famosos se colgarán de mí”

En los últimos días, el nombre de César Acuña ha estado en los medios de comunicación, debido a los diversos casos criminales que se vienen suscitando en La Libertad, región en la que fue escogido como gobernador.

Durante una actividad, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) envió un mensaje a los detractores, quienes buscarán figurar en la prensa, y para que ello suceda deberán mencionarlo. “Ahorita para hacerse famosos se cuelgan de mí, todos. Uno, otro, todos. Acuña, Acuña, Acuña, Acuña”.

SE CONSIDERA UN EJEMPLO A SEGUIR

César Acuña recordó que no ha tenido una vida fácil, sino que, todo lo contrario, ya que, debió a que todo lo que tiene ha sido en base a un gran esfuerzo. Además, considero que las personas deben tomarlo como un ejemplo.

“Yo sí puedo decir que, a mi edad, dos veces congresista, dos veces alcalde, dos veces gobernador, Vallejo, Sipán, el empresario más exitoso, equipo de fútbol, partido político nacional, bancada”, precisó.