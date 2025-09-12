Cronograma de pagos de ONP para trabajadores del Estado en septiembre 2025

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los trabajadores del sector público ya pueden conocer las fechas de cobro correspondientes a septiembre de 2025, a través del Banco de la Nación. Este cronograma permite organizar el retiro de sus haberes de manera ordenada, ya sea acudiendo a las agencias del banco o recibiendo el abono directamente en su cuenta de ahorros. Además, los pensionistas de la Ley 19990 podrán cobrar en otras entidades financieras asociadas según la inicial de su apellido.

Fechas de pago para jubilados del Decreto Ley 19990

A-C: viernes 5 de septiembre

D-L: lunes 8 de septiembre

M-Q: martes 9 de septiembre

R-Z: miércoles 10 de septiembre

Pago a domicilio: del viernes 12 al domingo 21 de septiembre

Calendario de pago para pensionistas del Decreto Ley 20530

Jueves 11 de septiembre: Educación (incluye universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Reniec, Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

Viernes 12 de septiembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento

Lunes 15 de septiembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo

Martes 16 de septiembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo

Fechas de pago para empleados del sector público

Miércoles 17 de septiembre: Educación (incluye universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas

Jueves 18 de septiembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo

Viernes 19 de septiembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec

Lunes 22 de septiembre: Producción, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

Este cronograma facilita que pensionistas y trabajadores estatales planifiquen el retiro de sus ingresos de manera segura, evitando aglomeraciones en las agencias bancarias y garantizando el acceso oportuno a sus haberes.