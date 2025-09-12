Chiclayo: preparan pastel de dos metros por cumpleaños del papa León XIV

El distrito de Monsefú, en Chiclayo, celebrará este domingo 14 de septiembre el cumpleaños del papa León XIV con un homenaje singular: un pastel gigante de dos metros elaborado por la Asociación de Panificadores de la localidad. La actividad se realizará en el parque principal tras la misa central en honor a Jesús Nazareno Cautivo, patrono del distrito.

La fiesta coincide con el 478 aniversario de la entronización del Nazareno, lo que convierte el evento en una doble celebración religiosa y cultural. Tras la misa programada para las 11 de la mañana, la hermandad de Jesús Nazareno Cautivo ofrecerá gratuitamente la degustación del tradicional pastel monsefuano, una receta típica rellena de pollo, aceituna y huevo, cubierta con una capa de azúcar blanca derretida.

Durante su etapa como obispo, León XIV visitaba la parroquia San Pedro en Monsefú en la misma fecha, donde oficiaba misas en honor al patrono. Ese vínculo dejó una huella profunda en la comunidad, que hasta hoy mantiene vivo el recuerdo con gestos de gratitud y festejos multitudinarios en su honor.

UNA FIESTA CON MÚSICA, GASTRONOMÍA Y FUEGOS ARTIFICIALES

Además de compartir el pastel, la hermandad ha preparado una gran celebración con cuatro bandas de músicos, fuegos artificiales y la tradicional degustación de pan con chicharrón y otros platos típicos. Según los fieles, los cumpleaños del papa León XIV siempre han estado rodeados de festividad, con misas solemnes, bailes populares, música típica y concursos gastronómicos.