Caída del dólar abre espacio para los fondos mutuos y activos de renta fija

Analistas señalan que los depósitos en moneda extranjera no son la mejor opción en este contexto. La divisa estadounidense cayó a S/3.48 y especialistas sugieren opciones de inversión.

El tipo de cambio continúa mostrando un escenario favorable para el sol. Este miércoles, la divisa estadounidense cerró en S/3.48, su nivel más bajo desde junio de 2025, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR). En lo que va del año, el billete verde registra una depreciación de 7.47%, un comportamiento influenciado por las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

De acuerdo con Asvim Asencios, operador de divisas en Renta4 SAB, la caída responde a la menor presión inflacionaria en Estados Unidos. Esto ha llevado a que los mercados descuenten un 90% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés y un 10% de que sea de 50 puntos básicos, según los cálculos de la herramienta CME FedWatch.

Alternativas frente a la debilidad del dólar

El especialista en inversiones David Lizama, también de Renta4 SAB, considera que el contexto actual ofrece varias oportunidades. Una de ellas es adquirir dólares y colocarlos en activos de renta fija con retornos atractivos. Otra alternativa que resalta son los fondos mutuos en dólares, que permiten aprovechar rendimientos y luego liquidar posiciones en momentos de mayor volatilidad política.

Lizama advierte que los depósitos en esta divisa no son la mejor alternativa, debido a que las tasas se mantienen bajas, por lo que recomienda priorizar fondos mutuos o incluso acciones que repartan dividendos. En cuanto a créditos, precisó que quienes perciben ingresos en soles deberían evitar endeudarse en dólares y mantener sus compromisos financieros en la moneda local.