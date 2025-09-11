Decomisan cargamento de explosivos en una mina no autorizada de Pasco: hay un intervenido

Tras un paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional y personal de la Sucamec intervinieron una concesión minera en el distrito de Huachón, región Pasco, decomisando un cargamento de Explosivos.

Las autoridades incautaron 253 cartuchos de dinamita, 500 metros de mecha de seguridad y 232 cartuchos de emulsión encartuchada. También intervinieron a un hombre de 40 años que cuidaba el material.

FINES ILÍCITOS

El sujeto, que opuso resistencia a la intervención, será investigado por presuntos delitos contra la seguridad pública. Los materiales quedaron bajo custodia policial para evitar su uso indebido o con fines ilícitos.

La Sucamec indicó que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del cargamento. Mientras las autoridades señalaron que el material representaba un grave riesgo para la población.