Atacan con explosivo casa de cantante de cumbia en La Libertad: criminales le exigen pagar cupos

Extorsionadores detonaron, la tarde de ayer, un explosivo en la casa de un conocido cantante de cumbia, que integró famosas orquestas, entre ellas, Los Caribeños. El suceso se registró en el pasaje Santa Rosa, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Testigos revelaron que, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el inmueble del cantante Armando Vásquez, conocido en el mundo de la cumbia como Armando Junior, y lanzaron el explosivo que dejó serios daños en la facha de la vivienda.

ALIAS JON JAIRO

Inmediatamente llegaron al lugar agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y personal del Serenazgo, quienes cercaron la zona e iniciaron la recolección de evidencias que permitan identificar a los autores de este atentado, informa Correo.

Según informa el portal Buena Pepa, en el lugar se habría encontrado una hoja en donde los extorsionadores piden llamar a un número de celular para coordinar el pago de cupos. El documento llevaría la firma de un criminal que se identifica con el alias de “Jon Jairo”.