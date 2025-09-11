Cayeron ‘Los Indeseables del Norte Chico’: ahora buscan a su cabecilla alias ‘Charapa’

Esta organización criminal se dedicaba al tráfico de tierras, cobro de cupos y sicariato en Huaura. Diez de sus integrantes fueron capturados en simultáneos allanamientos.

Un megaoperativo de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, permitió la captura de diez presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Indeseables del Norte Chico’. Esta organización se dedicaba al tráfico de tierras, extorsión a empresas de transporte y asesinatos por encargo en la provincia de Huaura.

La intervención incluyó el allanamiento simultáneo de 20 inmuebles, así como celdas del penal de Huacho, donde se incautaron armas de fuego, laptops, celulares, chips y sumas importantes de dinero en soles y dólares. Según el fiscal provincial contra la criminalidad de Huaura, Luis Salas, la red criminal cobraba cupos diarios bajo el supuesto concepto de brindar seguridad a empresas de transporte colectivo.

Las autoridades identificaron como cabecilla de la organización a Elías Ceballos, alias ‘Charapa’ o ‘Viejo Charapa’, quien no fue ubicado durante el operativo. No obstante, su esposa, también señalada como integrante de la red delictiva, sí fue detenida. Se presume que esta banda estaría conformada por remanentes de la desarticulada organización ‘Los Emperadores del Norte Chico’.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y cumplirán una orden de detención preliminar por 15 días, mientras avanzan las investigaciones para determinar la magnitud de sus crímenes y ubicar a los demás implicados.