Nuevo retiro AFP 2025: requisitos, fechas y cómo funcionaría si se aprueba

La expectativa por un eventual retiro de fondos de las AFP este 2025 sigue en aumento. Actualmente, en el Congreso de la República se discuten 19 proyectos de ley que coinciden en un punto: permitir a los afiliados acceder hasta a 4 UIT (S/ 21.400). Sin embargo, pese al interés de miles de aportantes, la medida aún no cuenta con dictamen final ni fecha en la agenda del Pleno.

De aprobarse, el desembolso sería voluntario y se efectuaría en tres etapas, con un procedimiento 100 % digital y gratuito, similar al implementado en retiros anteriores. Esto permitiría a los afiliados presentar su solicitud desde una sola plataforma en línea y recibir el dinero directamente en su cuenta bancaria, evitando trámites presenciales.

Requisitos preliminares y pasos estimados

Aunque todavía no se han definido reglas oficiales, se espera que los criterios incluyan estar afiliado a una AFP, no ser pensionista, no estar acogido al régimen de jubilación anticipada y registrar la solicitud dentro del plazo fijado. En caso de aprobarse, el proceso seguiría pasos ya conocidos: verificación de elegibilidad en la web unificada, registro de datos personales y bancarios, confirmación de la solicitud y desembolso programado en un plazo aproximado de 30 días hábiles.

Especialistas recomiendan analizar cuidadosamente el destino del dinero en caso se habilite el retiro. Cancelar deudas costosas suele ser la opción más eficiente, mientras que destinar una parte a inversiones o ahorros en dólares puede ayudar a protegerse de la inflación y la variación del sol. No obstante, es clave tener presente que retirar fondos reduce directamente el capital destinado a la pensión futura.