Pensión 65: Más de 60,000 adultos mayores recibirán 350 soles sin salir de sus comunidades

Desde este jueves 11 de septiembre, el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) comenzó el despliegue de su campaña especial de pago denominada “carritos y avioncitos pagadores”. Gracias a esta estrategia, se han habilitado 243 puntos en 15 regiones del país, con el fin de entregar la subvención bimestral de 350 soles a miles de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa permitirá que más de 60,000 beneficiarios reciban su subsidio sin necesidad de desplazarse a distritos lejanos. El Midis destacó que, con este mecanismo, los usuarios evitan gastos de transporte y ahorran tiempo, lo que les permitirá compartir más con sus familias. Este 2025, el monto de la pensión se incrementó de 250 a 350 soles, brindando un mayor respaldo económico a los adultos mayores.

Regiones con mayor cobertura

De acuerdo con la información oficial, los departamentos con más beneficiarios atendidos bajo esta modalidad son: Puno (17,629), Apurímac (10,662), Cusco (6,173), Cajamarca (5,707) y Huánuco (3,582). También se incluyen Piura, La Libertad, Arequipa, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lambayeque, Áncash, Lima y Junín, que en conjunto completan la lista de regiones donde operarán los carritos y avioncitos pagadores.

El operativo, a cargo de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), se extenderá hasta el 22 de octubre y concluirá en el distrito de Capazo, provincia de El Collao (Puno). Para conocer el detalle de los lugares y las fechas de cobro, los usuarios pueden acceder al enlace oficial: https://acortar.link/wOyZvf.