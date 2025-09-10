Dólar cae a S/3,49: nivel más bajo en cinco años por recortes de la Fed y efecto Trump

El sol peruano registró el 9 de septiembre su nivel más fuerte desde mayo de 2020, al cerrar en S/3,4980 por dólar, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La caída del billete verde refleja tanto el buen desempeño económico local como la influencia de factores externos. Expertos consideran que la tendencia podría continuar hasta los S/3,45 en los próximos meses.

FACTORES INTERNOS QUE FORTALECEN AL SOL PERUANO

La apreciación de la moneda peruana se explica por tres elementos principales:

- Un superávit comercial de US$2.523 millones en julio, impulsado por exportaciones de minería y agroindustria.

- Una inflación en Lima de -0,29% en agosto, que acumula solo 1,24% en 2025, dentro del rango meta.

- La política monetaria del BCRP, que ha recortado en 325 puntos básicos la tasa de referencia desde 2023 y actualmente la mantiene en 4,50%.

Este escenario refuerza la estabilidad cambiaria y la confianza de los inversionistas en la economía peruana.

EFECTO TRUMP

Analistas como Felipe Mendoza, de ATFX LATAM, subrayan que la caída del dólar frente al sol responde en mayor medida a la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EEUU, lo que debilita globalmente a la divisa norteamericana.

Además, la administración de Donald Trump vería con buenos ojos un dólar más débil, ya que abarata el financiamiento de la deuda y mejora la competitividad de las exportaciones en un contexto de políticas arancelarias. El Banco de Crédito del Perú (BCP) proyecta un tipo de cambio de S/3,65 para fin de 2025 y de S/3,45 en 2026, con posibilidad de descender incluso hasta S/3,30 si las condiciones políticas y económicas lo permiten.