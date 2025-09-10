Multan a cevichería en La Libertad por servir chilcano de pescado con vidrio

El incidente ocurrió el 15 de octubre de 2024, cuando una mujer denunció haber encontrado una esquirla de vidrio en el chilcano de pescado y recibir un mal trato del personal al reclamar.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad sancionó a la cevichería Carajito Picante E.I.R.L. con una multa de S/26.750 (5 UIT) y el pago de costas y costos procesales, tras comprobarse que una clienta encontró un pedazo de vidrio dentro de un chilcano de pescado, hecho que puso en riesgo su salud. La Resolución Final N° 0606-2025/INDECOPI-LAL también ordenó inscribir al establecimiento en el Registro de Infracciones y Sanciones por un periodo de cuatro años.

El incidente ocurrió el 15 de octubre de 2024, cuando Flora Machtynger acudió al local junto a sus familiares. Según relató, al probar la bebida detectó una esquirla de vidrio y, al reclamar, recibió un trato poco cordial del personal. Además, denunció que se le exigió pagar la cuenta a pesar del grave incidente. En noviembre de ese año, formalizó la denuncia ante el Indecopi solicitando una sanción ejemplar y una indemnización de S/50.000.

Durante la investigación, la Secretaría Técnica de Indecopi identificó infracción al artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a garantizar que los alimentos ofrecidos sean seguros.

DESCARGOS

En sus descargos, la cevichería negó responsabilidad y calificó el caso como “materialmente imposible”, argumentando que los insumos llegan sellados y son manipulados bajo estrictos protocolos. Asimismo, sostuvo que la clienta continuó consumiendo el platillo tras el supuesto hallazgo y rechazó la atención médica ofrecida en clínicas cercanas. La defensa también criticó que se les exigiera una “prueba diabólica” al pedirles demostrar que nunca hubo vidrio en el plato.

Finalmente, pese a los alegatos, el Indecopi determinó la existencia de riesgo para la salud del consumidor y aplicó la sanción. El caso vuelve a poner en debate la seguridad alimentaria en los establecimientos de comida y la necesidad de reforzar protocolos de control en el sector gastronómico.