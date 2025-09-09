Trujillo: asesinan a trabajador de limpieza y exigen S/.20 mil a su familia para entregar cuerpo

Luis Anticona Gutiérrez, un joven trabajador de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, fue asesinado por delincuentes que ahora exigen el pago de S/20 mil a su familia para la entrega de su cuerpo.

La víctima, que había sido reportada como desaparecida por sus familiares el último sábado, recibió una llamada de una mujer que le insistió para salir e incluso ofreció pagarle el taxi para que la recoja, según la versión de su madre.

La extorsión y evidencia del crimen

Los delincuentes enviaron a los familiares fotografías y videos el último lunes 8 de septiembre, en los que se observa la tortura del joven trabajador y su posterior asesinato de un balazo en la cabeza.

En el material visual, la víctima aparece sentada en el piso, con el dorso descubierto y los pies amarrados con cinta aislante, mientras un sujeto le apunta con un arma de fuego y finalmente le dispara.

Pedido de la familia

"No nos quieren entregar su cuerpo y piden 20 mil soles de esa plata que han estado pidiendo desde un inicio. Desde el sábado hasta ahora, no nos contestan los mensajes. Nosotros no queremos problemas, solo queremos el cuerpo para enterrarlo, es lo único que estamos pidiendo", dijo su madre.