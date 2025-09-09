¡Atención! Desde hoy bancos ofrecerán tarjetas de crédito sin cobro de seguro de desgravamen

A partir de hoy entra en vigencia la Resolución SBS N° 00890-2025, que cambia las reglas para los consumidores financieros. Desde ahora, el seguro de desgravamen solo será obligatorio para créditos hipotecarios y optativo para los demás productos, como tarjetas de crédito y préstamos personales o MYPE. Con ello, los bancos deberán garantizar que exista la opción de acceder a tarjetas sin este cobro adicional.

¿QUÉ IMPLICA LA NUEVA NORMA?

El seguro de desgravamen protege a las entidades financieras en caso de fallecimiento del deudor. En créditos hipotecarios se mantiene como obligatorio, pero en el caso de las tarjetas de crédito —donde puede costar hasta S/ 20 extra al mes— los usuarios podrán decidir si lo contratan o no.

Expertos como Sergio Espinosa Chiroque, superintendente de la SBS, han señalado que esta medida busca dar más transparencia y flexibilidad a los clientes, permitiendo que adopten decisiones financieras más informadas sobre la gestión de sus deudas.

¿QUÉ PASA CON LA DEUDA SI NO HAY SEGURO?

Según el especialista Jorge Carrillo Acosta, en caso de fallecimiento sin seguro de desgravamen, el cobro de la deuda dependerá de distintos escenarios. Si el deudor estaba casado bajo régimen de sociedad de gananciales, el cónyuge puede ser responsable de la obligación. En caso contrario, la entidad financiera podrá cobrar únicamente de los bienes heredados, hasta el límite de la herencia.

Si no existe cónyuge ni herencia, la deuda “muere con el deudor”, y los familiares no podrán ser obligados a asumirla con su patrimonio personal. La medida, por tanto, representa un cambio sustancial en el mercado financiero, donde ahora los clientes podrán elegir si priorizan el ahorro mensual o la cobertura frente a imprevistos.