Indecopi multa a Interseguro con más de S/ 122 mil por incumplir con indemnización del SOAT

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi resolvió multar a la compañía Interseguro S.A. con 22.97 UIT (S/122,889.50) por incumplir con su obligación de responder oportunamente a una solicitud de indemnización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La afectada, una pasajera que sufrió un accidente en Chiclayo en noviembre de 2021, quedó con un 90% de invalidez permanente parcial.

ORIGEN DEL CASO

La denunciante presentó en noviembre de 2023 su pedido de indemnización a Interseguro, tras haber sufrido lesiones severas en un accidente vehicular. El reglamento del SOAT obliga a las aseguradoras a dar una respuesta válida en un plazo máximo de 10 días hábiles, lo que no se cumplió en este caso.

Ante la falta de notificación, la SPC concluyó que la compañía vulneró el derecho de idoneidad en la prestación del servicio, afectando directamente a la consumidora en una situación de alta vulnerabilidad.

MULTA Y MEDIDA CORRECTIVA

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó a Interseguro otorgar a la usuaria la indemnización económica de S/ 17,820, correspondiente a la invalidez permanente parcial, además de los intereses legales acumulados desde el vencimiento del plazo de atención hasta el pago efectivo.

El fallo también ratifica la obligación de las compañías de seguros de actuar con celeridad, transparencia y responsabilidad frente a los reclamos de los consumidores. Con esta resolución, Indecopi envía un mensaje claro: el incumplimiento de plazos y respuestas oportunas no será tolerado en el mercado asegurador.