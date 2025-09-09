Tragedia en aeropuerto de Cusco: menor fallece tras acudir al tópico por permiso médico

Mientras era evaluado por el médico de turno del aeropuerto, el adolescente falleció de manera inesperada alrededor de las 14:00 horas.

Un trágico suceso se registró este lunes en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, donde un joven de 17 años perdió la vida en el tópico de salud del terminal aéreo.

Según informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), el menor acudió acompañado de un familiar para tramitar un permiso de viaje, luego de que la aerolínea le solicitara una constancia médica emitida por su médico tratante.

Mientras era evaluado por el médico de turno del aeropuerto, el adolescente falleció de manera inesperada alrededor de las 14:00 horas. Ante el hecho, Corpac señaló que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes.

AEROPUERTO CUENTA CON PERSONAL MÉDICO

La entidad también aclaró que el aeropuerto cuenta con personal médico y una ambulancia disponibles para atender cualquier emergencia que se presente con pasajeros, tripulantes o trabajadores del terminal. No obstante, precisó que su tópico de salud no está autorizado para emitir certificaciones médicas de viaje.