Perú logra récord Guinness con la ensalada de tarwi más grande del mundo en Trujillo

Gran logro para el país. Perú alcanzó un nuevo récord Guinness al preparar la ensalada de tarwi más grande del mundo el último domingo 7 de septiembre, en la plaza de armas de El Porvenir, en Trujillo.

En la actividad, organizada por Danper, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), con respaldo de la FAO, se utilizó más de una tonelada de este grano andino junto con verduras como ajos, culantro, tomate y cebolla.

Preparación y supervisión de Guinness

Cerca de 100 voluntarios de las entidades coorganizadoras trabajaron en la preparación de la ensalada, que atrajo a miles de personas al centro de El Porvenir para ser testigos del hecho histórico. Guinness World Records supervisó el proceso en el lugar, validando el logro que buscaba visibilizar y poner en valor al tarwi (Lupinus mutabilis) como superalimento andino ancestral.

Beneficios del tarwi e impacto económico

La iniciativa tuvo como objetivo impulsar el consumo y posicionamiento comercial mundial de este alimento, además de fortalecer la cadena productiva que beneficia a las familias dedicadas a su cultivo. El tarwi destaca por su alto contenido de proteínas, fibra, aminoácidos esenciales, calcio y hierro, representando un recurso estratégico para la seguridad alimentaria del país.

Más de 30 mil familias peruanas dependen del cultivo de tarwi, que en 2024 alcanzó una producción de 13 mil toneladas métricas en 22 mil hectáreas cosechadas. Las principales regiones productoras son La Libertad (28%), Cusco (26%), Apurímac (13%), Huánuco (10%), Junín (6%), Puno (5%) y Áncash (3%). Las exportaciones alcanzaron los 962 mil dólares en 2024, con Ecuador como principal destino.