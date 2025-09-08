Canciller Elmer Schialer anuncia reunión urgente tras retiro de bandera colombiana en Loreto

Un incidente diplomático suma tensión entre Perú y Colombia. La madrugada del domingo 7 de septiembre, efectivos del Ejército retiraron una bandera colombiana izada en la comunidad de Tres Fronteras, en la región Loreto. El canciller Elmer Schialer informó en entrevista con Canal N, que el acto fue denunciado formalmente y que se investigará a los responsables.

BANDERA COLOMBIANA EN EL PUTUMAYO

La intervención militar ocurrió en una zona de difícil acceso, donde llegar requiere varios días de navegación. El alcalde de Putumayo, César Campos, había alertado previamente sobre la presencia de embarcaciones colombianas que izaron banderas en distintos puntos del río, advirtiendo que una eventual incursión podría complicar la respuesta del Estado peruano por las condiciones geográficas.

La tensión se incrementó tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que generaron preocupación en las autoridades peruanas. En ese contexto, el retiro de la bandera cobra un valor simbólico y político, reforzando la necesidad de una respuesta diplomática inmediata.

REUNIÓN DE CANCILLERES

El canciller Schialer anunció que el próximo viernes 12 de septiembre se reunirá en Lima con su homólogo colombiano para abordar la controversia. Según explicó, la agenda incluirá la situación limítrofe y la navegabilidad en el río Amazonas, temas sensibles para ambas naciones y que han generado fricciones en los últimos días.

De esta manera, el retiro de la bandera colombiana en Tres Fronteras se convierte en un episodio clave dentro de la coyuntura bilateral, mientras se esperan definiciones políticas en la cita diplomática en la capital peruana.