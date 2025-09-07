Aeropuerto de Jauja movilizó más de 22 mil pasajeros en 50 días de operaciones

El incremento de pasajeros confirma la relevancia del aeropuerto de Jauja como punto estratégico para la sierra y selva central, conectándolas con Lima y otras rutas internacionales.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que el Aeropuerto Francisco Carlé de Jauja movilizó 22,028 pasajeros en sus primeros 50 días desde la reanudación de vuelos comerciales, entre el 7 de julio y el 26 de agosto. En ese periodo se registraron 112 operaciones aéreas, lo que refleja una creciente demanda de conectividad en la región.

De acuerdo con el reporte, 84 de los vuelos correspondieron a aviones comerciales tipo A320 o similares, mientras que 20 fueron operaciones militares, seis emergencias médicas y dos vuelos particulares. CORPAC destacó que todos los aterrizajes y despegues se realizaron con normalidad, gracias a los trabajos de mantenimiento en la pista y en la zona de viraje.

Las obras ejecutadas incluyeron la colocación de bases estabilizadas y una carpeta asfáltica de cuatro pulgadas en el tercio central de la pista, reforzando su capacidad para soportar el peso de aeronaves comerciales. Además, en la Plataforma de Aeronaves se instalaron nuevas estructuras metálicas, bases y una losa de concreto de alta resistencia.

PUNTO ESTRATÉGICO DE JUNÍN

El incremento de pasajeros confirma la relevancia del aeropuerto de Jauja como punto estratégico para la sierra y selva central, conectándolas con Lima y otras rutas internacionales. CORPAC reafirmó su compromiso de mantener operaciones seguras y eficientes, y de seguir promoviendo la conectividad aérea regional como motor del desarrollo económico y social.