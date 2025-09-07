Vientos de hasta 35 Km/h azotarán la Costa desde hoy hasta el martes 9, alerta Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa peruana soportará vientos de ligera a moderada intensidad con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora desde hoy domingo hasta el martes 9 de setiembre.

El aviso meteorológico Nº 313 de nivel amarillo, alerta sobre el posible levantamiento de polvo, reducción de visibilidad horizontal y presencia de lloviznas en horas de la madrugada de hoy y mañana.

Áreas afectadas y características de fenómeno

Los departamentos comprendidos en el alertamiento son Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao. Según el pronóstico detallado, los vientos alcanzarán velocidades próximas a 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 35 km/h en la costa de Ica.

Recomendaciones de seguridad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la protección de la población.

Entre las recomendaciones a la ciudadanía se incluye asegurar techos y ventanas, reforzar vidrios, amarrar embarcaciones, usar ropa de abrigo, consumir bebidas calientes y acudir a centros de salud en caso de infecciones respiratorias.