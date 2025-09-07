Indignación en Loreto: izan bandera colombiana en la comunidad Tres Fronteras en el Putumayo

Este domingo, desconocidos izaron la bandera colombiana en la plaza central de la Comunidad Nativa de Tres Fronteras, ubicada en la zona limítrofe entre Perú y Colombia, en la provincia del Putumayo, región Loreto.

Los pobladores y autoridades se mostraron indignados por la acción, que se habría cometido las primeras horas de esta mañana, pues nadie vio nada, consideran el hecho como una falta de respeto a la soberanía nacional.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno para reforzar el control territorial y sobre todo que haya más presencia del Estado en la zona pues están totalmente abandonados, y así evitar que este tipo de actos se vuelvan a repetir.

Al respecto, alcalde provincial de Putumayo, César Campos, en entrevista con Exitosa, dijo que personas inescrupulosas están repitiendo el mismo modus operandi llevado a cabo en la Isla Santa Rosa, a inicios de agosto último.