Un muerto y dos heridos graves deja balacera en Trujillo: fueron atacados bebían licor en una bodega

Según primeras informaciones, tres amigos fueron baleados, la tarde de ayer, cuando bebían licor en una bodega del barrio 5A, en el distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo, región La Libertad.

Una de las víctimas perdió la vida en el lugar a causa de las heridas, mientras que las otras dos personas fueron trasladadas por los vecinos al Hospital Belén de Trujillo, donde permanecen graves.

ACCIONES VIOLENTAS

Familiares de los heridos indicaron desconocer las causas del ataque, pues se trata de amigos que no tienen problema con nadie y que todas las semanas se reunían para conversar y jugar fulbito.

En el lugar del ataque la policía encontró al menos doce casquillos de bala. Vecinos señalaron que este tipo de acciones violentas son comunes en la zona por lo que pidieron mayor seguridad.