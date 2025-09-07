Trujillo: ordenan 7 días de detención preliminar contra tres investigados por ataque con explosivos

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Everet Quintero, Nilton Ravello y Fabrizzio Leyton, indagados por el atentado con explosivos contra una casa de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, región La Libertad.

Según informó el Ministerio Público, los tres sujetos implicados, dos peruanos y un venezolano (Quintero), son investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada y tenencia de materiales y residuos peligrosos.

CARTUCHOS DE EMULSIÓN

El ataque, registrado la noche del 4 de setiembre, dejó nueve heridos y unas 30 casas dañadas, además de generar alarma en la ciudad. Los indagados fueron intervenidos durante la madrugada del viernes 5 de septiembre.

Estos sujetos habrían dejado un paquete con 30 cartuchos de emulsión en la vivienda de una mujer (Sánchez Iparraguirre) dedicada al rubro minero, en la provincia de Pataz, quien habría denunciado amenazas de extorsión.