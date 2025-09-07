La Libertad: rescatan a 10 mineros atrapados en socavón de mina en Quiruvilca

Diez trabajadores mineros que quedaron atrapados la tarde del sábado 6 de septiembre tras un derrumbe en el interior de un socavón en La Victoria, en Trujillo, fueron rescatados con vida en las primeras horas de este domingo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad confirmó que el rescate se concretó a las 01:55 horas, tras intensas labores de personal a cargo. Las autoridades no han revelado si la concesión minera donde ocurrió el derrumbe es formal o informal.

Operativo de rescate

El exitoso rescate fue posible gracias a la colaboración de los compañeros de los mineros, la Policía Nacional del Perú, serenos de la comuna distrital de Quiruvilca y personal de la Red Integrada de Salud de Santiago de Chuco.

Previamente, se había desplegado ambulancias de los establecimientos de salud de Shorey, Quiruvilca y San José de Porcón hacia la zona de emergencia para prestar atenciones inmediatas en caso de ser necesarias.

Estado de mineros rescatados

Las autoridades confirmaron que el número de atrapados era 10 y no 15 como se manejó inicialmente. Todos fueron rescatados con bien y solo uno de ellos fue trasladado al centro de salud de Quiruvilca para una evaluación médica preventiva.