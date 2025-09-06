Programa PAIS: ocho años mejorando la calidad de vida de más de 1.6 millones de peruanos en lo profundo del Perú

Hace ocho años, el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nació para contribuir a mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan. A la fecha, son más de 1.6 millones de personas que han accedido a los principales servicios del Estado desde sus comunidades, en lo profundo de la sierra y la selva.

A través de sus 515 Tambos y 14 embarcaciones PAIS, está presente en zonas de difícil acceso para brindar, hasta el momento, más de 38 millones de atenciones en diversas especialidades, transformando la vida de más peruanos y peruanas en 22 regiones del Perú.

Esto es posible gracias al trabajo articulado que impulsa el programa PAIS, junto a los tres niveles de gobierno, entidades privadas y las Fuerzas Armadas para que los servicios médicos, trámites del DNI, el reforzamiento educativo, el desarrollo productivo y la protección de los más vulnerables, estén al alcance de más personas en condición de vulnerabilidad y en zonas de difícil acceso.

Así, a través de los Tambos, nacen historias de superación, esfuerzo y de derechos recuperados para más de 1.4 millones de personas. Estrategias como las caravanas multisectoriales e iniciativas que velan por el cuidado de la salud, la educación, la justicia y el fortalecimiento productivo, entre otros servicios, han permitido que accedan a más de 31 millones de atenciones multisectoriales.

Mientras que, de manera fluvial, lacustre y aérea, llegan a lugares donde muchas veces no hay caminos, pero sí muchas necesidades que son cubiertas por equipos multisectoriales, que ya han brindado más de 7 millones atenciones en todos estos años.

Servicios médicos, el pago de subvenciones económicas, la afiliación al seguro de salud, orientación frente a casos de violencia y el milagro de 178 nacimientos asistidos, además de otras atenciones prioritarias, garantizan que, en un marco de pertinencia cultural, más de 261 mil personas sean atendidas.

“Cada atención que brindamos es una oportunidad para mejorar vidas. No solo llevamos servicios, también llevamos presencia del Estado, confianza y esperanza”, enfatizó el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado.

Exposición fotográfica

En el marco de su 8vo aniversario, el Programa PAIS realiza una exposición fotográfica en la Biblioteca Nacional del Perú, con el objetivo de dar a conocer el valioso trabajo que desarrolla a través de sus Tambos y las caravanas multisectoriales en los lugares más alejados del país.

Esta muestra, que se extenderá hasta el domingo 14 de setiembre, busca visibilizar el impacto de sus acciones en comunidades rurales y dispersas, donde se acercan servicios esenciales del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

Datos

El programa PAIS implementa diversas iniciativas para el reforzamiento productivo y educativo a través de sus 515 Tambos. La iniciativa inició en el 2024 para llevar servicios vía terrestre a zonas alejadas de diversas regiones.