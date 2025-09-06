Al menos dos personas fallecidas y tres heridas deja derrumbe de un cerro en Amazonas

Según primeras informaciones, al menos dos muertos y tres heridos dejó el derrumbe de un cerro en la localidad de Cohechán, distrito de Conila, provincia de Luya, en la región Amazonas. El suceso se registró la tarde de ayer.

En la zona se encuentran trabajando de manera articulada personal de la Policía Nacional del Perú, los bomberos, las rondas campesinas y otras instituciones, quienes continúan las labores de búsqueda, rescate y limpieza.

MONITOREO PERMANENTE

El derrumbe, ocasionado por las intensas lluvias que azota la región los últimos días, también afectó la carretera que conecta la localidad con otros distritos, por lo que los pobladores han quedado incomunicados.

Mientras tanto, el Gobierno Regional Amazonas, comunicó que mantiene el monitoreo permanente y coordinación interinstitucional para garantizar la atención de la emergencia y restablecer el tránsito en la autopista.