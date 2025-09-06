Atentado en Trujillo: ansiedad, temor y llanto persistente presentan familias afectadas por explosión

Llanto persistente, cuadros críticos de ansiedad, respiración agitada y temblores en extremidades son algunos de los síntomas que presentan los integrantes de las 30 familias afectadas por el ataque criminal con explosivos registrado la noche del 5 de septiembre en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

Así lo reveló la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, quien ha implementado un plan de intervención psicológica para brindar acompañamiento emocional y soporte especializado a los damnificados.

Síntomas y grupos vulnerables

Una brigada de psicólogos visitó las viviendas afectadas y atendió a 21 personas, identificando que los niños presentaban signos evidentes de ansiedad, temor y llanto persistente. Los adultos evidenciaron nerviosismo, preocupación extrema, miedo a nuevos atentados y dificultad para comunicarse.

Los más afectados fueron los adultos mayores con enfermedades preexistentes como Parkinson, diabetes e hipertensión, así como personas con trastornos mentales diagnosticados que se descompensaron tras el suceso y requirieron intervención especializada.

Respuesta institucional y desafíos

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, indicó que la respuesta del sector no se limita a la atención física sino que incide en la salud mental de las víctimas. "Todos los integrantes de las familias pueden sufrir secuelas mentales por estar sometidos a este tipo de violencia", remarcó.

Sin embargo, la Geresa reportó que algunas familias se negaron a recibir el acompañamiento psicológico por temor a represalias de los grupos criminales detrás del ataque. Morillo cuestionó estos actos delictivos que afectan tanto la salud física como mental de la población.