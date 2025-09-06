Huancayo: periodista es amenazada tras denunciar presuntos casos de corrupción que involucra a autoridades

Asegura que no la doblegarán. Desde hace unas semanas, la destacada periodista de la provincia de Huancayo, Lowis Govy, es víctima de constantes amenazas contra su vida por cumplir con su labor.

El último amedrentamiento contra la comunicadora se registró el 3 de setiembre al mediodía, cuando un desconocido dejó en su vivienda un sobre con balas junto a un mensaje intimidatorio.

Según informó Lowis Govy las cámaras de seguridad de su casa captaron que el sujeto que dejó el sobre, llegó y se retiró a bordo de un auto de placa A2Z-165, perteneciente a una empresa taxi.

La periodista en su programa político aborda investigaciones, denuncias e irregularidades que involucran a autoridades y candidatos de la región en el marco de las Elecciones 2026, informa Correo.