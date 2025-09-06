Oleajes anómalos de ligera intensidad persistirán en litoral peruano hasta el jueves 11 de setiembre

El litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna, se verá afectado por oleajes anómalos de ligera intensidad desde el viernes 5 de septiembre hasta el jueves 11 del mismo mes, según el informe oficial de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Litoral norte, centro y sur

Dicho fenómeno, proveniente del suroeste, incrementa el riesgo para la seguridad en playas, embarcaciones menores y actividades recreativas. En el Litoral Norte (Tumbes a Salaverry), el oleaje se mantendrá ligero hasta este viernes 5, para luego recibir nuevos oleajes moderados desde la tarde del lunes 8.

En el Litoral Centro (sur de Salaverry a Chancay y desde ahí hasta San Juan de Marcona), las olas ligeras persistirán hasta el viernes 5 y el sábado 6, respectivamente, intensificándose ligeramente a partir de la madrugada del lunes 8.

Para el Litoral Sur (San Juan de Marcona a Tacna), se prevé un patrón similar, con oleaje ligero hasta el sábado 6 y la llegada de nuevo oleaje desde la mañana del lunes 8, que se extenderá hasta el jueves 11.

Recomendaciones de seguridad

Frente a este escenario, la Dihidronav emitió una serie de alertas y recomendaciones. Se instó a los gobiernos regionales, locales y a las Capitanías de Puerto a implementar medidas preventivas para mitigar daños materiales y evitar accidentes.

Asimismo, se exhortó a la población, especialmente a quienes realizan labores pesqueras, portuarias, deportivas o recreativas, a acatar estrictamente todos los protocolos de seguridad establecidos para proteger la vida humana.