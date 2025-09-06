Cantante Tony Rosado tras ataque a su local en Piura: Señora presidenta, por favor, ¿hasta cuándo?

Horas después del ataque contra su local, El Palacio del Ritmo, ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura, el cantante de cumbia Tony Rosado viajó desde Lima a dicha región, para presentar la denuncia correspondiente en la comisaría del sector.

En declaraciones a RPP, el artista aseguró que nunca ha recibido amenazas ni extorsiones y que pedirá seguridad para él y su familia tras lo ocurrido. Asimismo, solicitó a la mandataria Dina Boluarte tomar acciones inmediatas ante el aumento de la criminalidad.

PANDEMIA DE RATEROS

"A la señora presidenta, por favor, ¿hasta cuándo? Ella es la que manda, lo que tiene que hacer es dar la orden, como cuando hubo la pandemia. Pedían documentos en la calle y al que no usaba mascarilla lo metían preso. ¿Por qué no hacen eso ahora? En el Perú hay pandemia de rateros, que salga el Ejército y la policía a hacer batidas", declaró.

El ataque se produjo la noche del jueves 4 de setiembre, dos hombres en motocicleta dispararon contra el portón de metal del establecimiento, se hallaron cinco orificios de gran calibre. También se encontró un impacto en la pared.