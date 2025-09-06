Loreto: balacera durante operativo contra presuntos vendedores de drogas deja dos heridos graves

Una balacera se registró durante un operativo contra presuntos vendedores de drogas en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto. La intervención, realizada la tarde de ayer, culminó con tres detenidos y dos heridos de gravedad.

La policía incautó de casi 1000 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana. Según informaron las autoridades, los presuntos delincuentes opusieron resistencia a la intervención, obligando a los agentes a actuar con energía.

ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

Los detenidos fueron identificados como Ariel López, Lino David Gatica Lumba y Alex Brian Vergara Ramírez, quienes pese a que se les encontró con drogas afirmaban que eran inocentes, que son estudiantes y trabajadores eventuales.

Fueron trasladados a la Comisaría PNP 9 de Octubre, serían acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Sus cómplices, que resultaron heridos, fueron llevados a un nosocomio cercano donde evolucionan favorablemente.