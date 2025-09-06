Atentado en Trujillo: Fiscalía inicia investigación preliminar contra presuntos implicados en ataque explosivo

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar contra cuatro personas sindicadas como sospechosas del ataque con artefactos explosivos en la cuadra siete de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo indicó que los investigados son Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton, Juan Valencia y los que resulten responsables del delito de extorsión agravada.

Diligencias y evidencias

El fiscal Shano Cuizano Valencia informó que también inició investigación preliminar por el delito de tenencia de materiales y residuos peligrosos contra Fabrizzio Leyton. Asimismo, dispuso que personal policial de la División de Secuestros y Extorsiones de Trujillo tome las declaraciones a los detenidos, testigos y agraviados.

Las cámaras de videovigilancia de la zona revelaron que la carga explosiva detonada en Las Quintanas fue de considerable magnitud y tuvo que ser transportada en una maleta con ruedas hasta el inmueble ubicado en el 702 de la calle Lizarzaburu.

Piden antecedentes policiales de detenidos

Asimismo, el fiscal a cargo del caso ha solicitado la visualización de estas imágenes de seguridad y el recabo de antecedentes policiales de los cuatro detenidos como diligencias urgentes para el caso.