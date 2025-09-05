César Acuña responde a sus detractores de Trujillo: “La gente no valora mi trabajo”

Luego de que se registrara un atentado contra una vivienda de Trujillo que dejó como saldo más de 10 heridos, causando las críticas hacía el gobernador de la ciudad, César Acuña, por su cuestionada labor en la región.

El fundador de Alianza Para el Progreso (APP) no se quedó callado y decidió responderles a todos sus detractores que están en contra de su gestión. En declaraciones, Acuña Peralta manifestó que hace todo el esfuerzo, pero la ciudadanía no se da cuenta de ello.

“La verdad estoy indignado, indignado un poco también, a veces digo: la gente no valora mi trabajo. También me molesta, indignado también digo cómo no valoran lo que hemos hecho y haremos por la seguridad”, comentó.

HIPÓTESIS DEL ATENTADO EN TRUJILLO

Aunque las investigaciones de este atentado en Trujillo se encuentran en curso, la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de que el accionar criminal esté vinculado a la minería ilegal que busca ganar terreno en la región.