César Acuña exige estado de sitio en Trujillo tras atentado con explosivos en Las Quintanas

Una fuerte explosión alteró la tranquilidad de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la noche del jueves 4 de septiembre. El estallido se registró alrededor de las 10:45 p. m., cuando desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la fachada de un inmueble de cuatro pisos ubicado en la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro. El ataque dejó cuantiosos daños materiales en viviendas y vehículos, además de generar alarma entre los vecinos.

Ante este hecho, el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, emitió un pronunciamiento exigiendo medidas urgentes frente a lo que calificó como un acto terrorista.

LAS DEMANDAS DE ACUÑA

En su pronunciamiento, el rostro de Alianza para el Progreso pidió a todos los poderes del Estado que consideren este tipo de atentados como actos de terrorismo, advirtiendo que la delincuencia organizada no puede atentar contra la vida de los ciudadanos sin una respuesta firme. Asimismo, exigió al Poder Judicial y al Ministerio Público que se apliquen las sanciones más drásticas contra los responsables, recordando que la nueva ley de terrorismo urbano recientemente aprobada dispone la cadena perpetua como pena máxima.

Del mismo modo, solicitó que, frente a la magnitud de los hechos y pese a la inversión logística en seguridad realizada por el Gobierno Regional en la Policía Nacional, se declare el Estado de Sitio en Trujillo, acompañado de un toque de queda. Finalmente, Acuña Peralta instó a que el control de la provincia pase a las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la seguridad de la población y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.