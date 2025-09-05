Pasamayo: según reportes al menos 14 vehículos chocan en cadena debido a la densa neblina

Esta mañana, un accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 50 en la Carretera de la Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Huaral, región Lima.

Según primeros reportes, al menos 14 vehículos han chocado en cadena, entre estas unidades figuran tres buses interprovinciales, algunos quedaron al borde del abismo.

AUTOPISTA CERRADA

Hasta el momento, las personas a bordo de los vehículos esperan atención médica, se informa de 14 personas heridas. Trascendió que la densa niebla habría ocasionado el accidente.

Trascendió que para atender la emergencia la autopista fue cerrada, la medida se esta prolongando por varias horas, lo que ha provocado una gran congestión vehicular.