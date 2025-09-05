Nacionales

Hace una hora

General Llerena: Atentado en Trujillo es una represalia de grupos ligados a la minería ilegal en Pataz

El jefe de la Región Policial de La Libertad reveló que la víctima del ataque es una conocida empresaria dedicada al rubro minero, que no estaba en casa al momento de la detonación.

Hasta el momento, tres sujetos han sido detenidos en relación al atentado con explosivos contra una casa de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. Según todos los inicios, el ataque registrado anoche está relacionado con organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Carlos Llerena, informó a Latina que la víctima del atentado es una conocida empresaria dedicada a la minería, de apellido Sánchez Iparraguirre, que no estaba en la casa al momento de la fuerte detonación.

Según la autoridad policial, tras la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Pataz, los grupos criminales ya no se pueden enfrentar en dicha provincia, por lo que sus peleas y represalias se han trasladado a distintas ciudades, en este caso Trujillo

Los detenidos fueron identificados como Milton Ravelo Ramos (alias “Negro”), Eder Tinteros Monasterios y Fabricio Manuel Leyton Gutiérrez, alias “Pelado”. Durante la intervención a la vivienda de este último, se halló parte del material utilizado en la explosión.


