Carlos Liendo sobre nuevo atentado en Trujillo: Violencia está sobrepasando capacidades del Estado

En entrevista con RPP, Carlos Liendo, exdirector Nacional de Inteligencia, señaló que la extrema violencia que se vive en todo el país, como el nuevo ataque con explosivos en Trujillo, es "responsabilidad del Gobierno" y que "el crimen transnacional organizado está sobrepasando las capacidades" del Estado.

"En estos momentos es posible afirmar de manera concreta que lo que está sucediendo en Trujillo va a suceder muy pronto en Lima, eso es inevitable. [...] Eso ya no es un problema de dimensión policial, es un tema de seguridad nacional. Los políticos se están poniendo una venda en los ojos", declaró.

MEDIDAS DRÁSTICAS

Manifestó también que la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede evitar las explosiones que están afectado la ciudad de Trujillo, porque "el problema es más grande que la capacidad" de la PNP y, por ello, "no hay forma de darle tranquilidad a los peruanos si el Gobierno no toma medidas drásticas a la brevedad posible".

Recomendó tomar acciones inmediatas al respecto para contener el avance de la violencia que está alcanzado niveles alarmantes, entre ellos activar "los artículos constitucionales de excepción" y "verdaderos estados de emergencia que pueden ser hasta muy drásticos" dentro del marco del Consejo de Seguridad Nacional.