Provincia de Pataz: al menos tres soldados heridos deja feroz enfrentamiento con mineros ilegales

Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef) tres miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) resultaron heridos de bala tras ser atacados por supuestos mineros ilegales durante un enfrentamiento en el sector La Esperanza, centro poblado de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, La Libertad.

El enfrentamiento ocurrió cuando “los miembros del CUPAZ (Comando Unificado Pataz) ejecutaban una operación contra una presunta organización criminal”. “Sujetos armados abrieron fuego contra el personal desde las galerías de una bocamina”, señala el comunicado del Mindef.

ACTIVIDADES ILÍCITAS

En el ataque resultaron heridos tres miembros del Ejército Peruano: el SO1 EP Herlin Monteblanco, el SO1 EP Roy Flores y el SO3 EP Edwin Zavaleta Mejía, quienes fueron trasladados a la ciudad de Trujillo y Lima que reciban atención médica especializada, su situación es estable.

Hasta el momento, el CUPAZ ha ejecutado 31 operativos contra la minería ilegal en diferentes sectores de Pataz. Ocasionado un total de S/ 238,961,613.00 en pérdidas económicas para estas organizaciones vinculadas a actividades ilícitas que ponen a Pataz en constante zozobra.